Palladino in vacanza sulla costiera Amalfitana, i contatti con la società viola per il mercato partono da li

Raffaele Palladino, nuovo allenatore della Fiorentina, si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Costiera Amalfitana, scegliendo la splendida Valle delle Ferriere, un luogo immerso nella natura i...

Raffaele Palladino, nuovo allenatore della Fiorentina, si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza in Costiera Amalfitana, scegliendo la splendida Valle delle Ferriere, un luogo immerso nella natura incontaminata. Tra una passeggiata e l’altra, il tecnico non manca comunque di tenere i contatti con la società per definire i dettagli in vista della prossima stagione.Sono diverse le questioni aperte che Palladino e la dirigenza viola dovranno affrontare in vista del ritiro di inizio luglio. Tra le priorità, la costruzione della nuova squadra, che necessita di almeno 6 nuovi innesti, e la definizione del nuovo staff tecnico. Lo scrive Positano News

ASSE TRA LA FIORENTINA E LA REGGIANA?

https://www.labaroviola.com/tmw-lucchesi-di-stefano-e-comuzzo-verso-il-prestito-alla-reggiana-si-lavora-ad-un-asse-con-la-fiorentina/257708/