Palladino in tribuna: l’ex Atalanta e Fiorentina assiste alla finale playoff del "suo" Monza
L’ex tecnico del Monza, oggi libero dopo la fine della sua esperienza all’Atalanta, è stato avvistato sugli spalti durante la finale playoff tra Monza e Catanzaro.
A cura di Redazione Labaroviola
29 maggio 2026 21:50
Presenza speciale sugli spalti per la finale playoff: c’è anche Raffaele Palladino, che sta assistendo alla sfida del suo ex AC Monza.
L’allenatore, reduce dalla conclusione della sua esperienza sulla panchina dell’Atalanta, ha scelto di seguire dal vivo la partita che vede protagonista una squadra con cui ha vissuto una parte importante della sua carriera recente.
Un ritorno da spettatore, dunque, per Palladino, accolto con curiosità dalle telecamere presenti in tribuna durante uno degli appuntamenti più importanti della stagione.