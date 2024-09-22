Palladino: "Ho fatto fatica a fare la formazione oggi e non vedo l'ora di giocare, Cataldi ha mentalità"

Raffaele Palladino ha parlato nel pre partita di Fiorentina-Lazio a Dazn, queste le sue parole: "Questa settimana è stata molto produttiva, ci è servita la settimana tipo dopo la chiusura del mercato...

Raffaele Palladino ha parlato nel pre partita di Fiorentina-Lazio a Dazn, queste le sue parole: "Questa settimana è stata molto produttiva, ci è servita la settimana tipo dopo la chiusura del mercato per stare un po’ di tempo insieme."

Cosa hai detto a Colpani?

Cerco di motivare tutti perché il calcio è fatto soprattutto di motivazioni, bisogna sempre dare fiducia a ogni singolo calciatore perché diventare squadre parte anche da ognuno di noi, se diamo il 100% diventiamo squadra e sono alla ricerca di quello

Cataldi come lo hai visto?

Danilo è carico e molto motivato, ha una grande mentalità dal primo giorno ha fatto una grande energia come tutti quelli che sono arrivati. Oggi ho fatto fatica a fare la formazione e a scegliere l'11 e non vedo l’ora di giocare

NZOLA SEGNA ALLO SCADERE

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