Palladino: "Gosens out per un colpo al ginocchio nella rifinitura. Sapevamo che Retegui potesse recuperare"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato prima della sfida contro l'Atalanta, partendo dall'assenza - a sorpresa - di Robin Gosens: "Ieri nell...

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato prima della sfida contro l'Atalanta, partendo dall'assenza - a sorpresa - di Robin Gosens: "Ieri nella rifinitura ha preso un colpo al ginocchio, oggi era un po' dolente e non è a disposizione".

Poi ha proseguito: "E' un periodo che abbiamo fatto delle buone prestazioni, adesso abbiamo trovato continuità con questo nuovo sistema di gioco. Vogliamo dare continuità di risultati, oggi ci teniamo, veniamo da un bel periodo. Affrontiamo una squadra molto forte, ma oggi davanti al nostro pubblico e al nostro presidente ci teniamo e vogliamo regalare loro una gioia".

Su Kean: "Sempre carico ambizioso, è sempre sul pezzo. E' un professionista che è sostenuto dalla squadra. E' sempre stato sostenuto dai suoi compagni, può continuare così perché può ancora crescere".

Infine: "Quando giochi contro Gasperini devi preparare 2-3 partite. Può giocare in tanti modi, sapevamo che Retegui poteva recuperare. Ma oggi dobbiamo fare una gara di spessore, l'abbiamo preparata bene e cercheremo di portare gli episodi dalla nostra parte".