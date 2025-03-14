Palladino esulta: "Felicissimi di aver raggiunto i quarti di finale di Conference. Grazie ai tifosi"
Palladino esulta il giorno dopo sui social e scrive un post di celebrazione. L'allenatore della Fiorentina ringrazia anche i tifosi
A cura di Redazione Labaroviola
14 marzo 2025 14:56
Raffaele Palladino ha scritto sul suo profilo Instagram un pensiero dopo la vittoria della Fiorentina contro il Panathinaikos, queste le parole del tecnico viola: "Felicissimi di aver raggiunto i quarti di Conference. Grazie alla gente di Firenze per il supporto e grazie ai miei ragazzi per tutto quello che danno sempre. Vogliamo continuare su questa strada."