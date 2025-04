Palladino: “Esco da San Siro orgoglioso. Potevamo vincere ma anche perdere. Giocato da grande squadra”

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa da San Siro dopo il pareggio 2-2 contro il Milan, queste le parole dell’allenatore della Fiorentina:

“Abbiamo fatto 4 partite con quella di Napoli, ma se consideriamo le ultime 3 abbiamo fatto 7 punti, mi piace l’atteggiamento della squadra, abbiamo grande qualità di gioco, ce la siamo giocata da grande squadra, dobbiamo fare uno step in più facendo i punti con le squadre di medio bassa classifica. Non guardo i gol subiti centralmente, se il Milan te lo porti in area ti fanno male, abbiamo scelto di giocare con la difesa alta, sapendo che potevamo anche rischiare, i giocatori di grande qualità, mi è piaciuto il coraggio della squadra. Credo sia stata proprio una partita bella, è un bene con il calcio, potevamo sia vincerla che perdere.

Ho visto una squadra che se l’è giocata a viso aperto, a fine primo tempo ce lo siamo detti nello spogliatoio di continuare a fare quello che stavamo facendo, abbiamo visto due grandi portieri sia da una parte che dall’altra. Vogliamo essere competitivi. Ho tolto Gudmundsson perchè avevo bisogno di forze fresche, avevo bisogno di Beltran che mi facesse salire la squadra. Stiamo migliorando grazie al lavoro

Sono orgoglioso della partita, c’è un po di rammarico per non aver vinto ma bisogna essere onesti, potevamo anche perderla. La mia espulsione è ingiusta, ho solo detto che c’era angolo per noi, non si può dire più nulla ormai, ma mi hanno spiegato che il protocollo ormai è chiaro, se qualcuno protesta in maniera animata viene espulso. Gli arbitri dovrebbero capire il sentimento di chi sta in panchina.