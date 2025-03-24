Palladino: "Bove? Un fratellino, nel mio staff sempre un posto per lui. Finale di stagione? Ogni partita come una finale"

L’episodio di Bove avrebbe potuto segnare la nostra stagione, invece i ragazzi hanno reagito alla grande

Raffaele Palladino ha concesso un’intervista esclusiva ad Ernesto Poesio per il Corriere Fiorentino. Ecco un estratto delle parole dell’allenatore viola: “Contro la Juventus è stata una partita perfetta sotto tutti i punti di vista. Perché siamo stati sempre in controllo. Una prova di maturità della squadra. È vero che in questa stagione noi siamo stati un po’ altalenati, direi estremi, da otto vittorie di fila a momenti no. Però io credo che un gruppo se non è solido e forte non viene fuori da situazioni di estrema difficoltà. Soprattutto penso che l’episodio di Bove avrebbe potuto segnare la nostra stagione. Invece i ragazzi hanno reagito alla grande, sono venuti fuori. Ci siamo rialzati tante volte.

Bove? Un fratellino, mi confronto tanto con lui. Non ho mai pensato che possa smettere di giocare ma se dovesse essere così lui sa che nel mio staff ci sarà sempre un posto per lui. Il finale di stagione? Ora viene il bello, dobbiamo giocare tutte le partite come fossero finali e poi vedremo alla fine se la classifica sarà giusta o no.

Un po’ di rammarico per i punti persi naturalmente c’è, ma alti e bassi ci stanno e io stesso ho imparato tanto in questi mesi a Firenze. Il calcio italiano sta tornando ad essere più pratici? Ormai non c’è tempo per gli allenatori di lavorare e quindi si pensa molto al sodo. Io però penso che il bel gioco sia sempre utile a raggiungere i risultati, ma bel gioco non significa per me solo possesso palla”.

L’intervista completa sul sito corrierefiorentino.it