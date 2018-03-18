PAGELLE VIOLA: SAPONARA IL MIGLIORE. VERETOUT E BIRAGHI, CHE GRINTA!
Sportiello 6 Poco impegnato, si fa vedere con UN PAIO DI USCITE.Milenkovic 6 Oggi un gradino sotto rispetto ai suoi compagni di reparto, ma NIENTE DI GRAVE.Hugo 6.5 Sbaglia poco in difesa. Alcune diag...
Sportiello 6 Poco impegnato, si fa vedere con UN PAIO DI USCITE.
Milenkovic 6 Oggi un gradino sotto rispetto ai suoi compagni di reparto, ma NIENTE DI GRAVE.
Hugo 6.5 Sbaglia poco in difesa. Alcune diagonali DEGNE DI NOTA.
Pezzella 6 Neutralizza Belotti fino a metà della ripresa, qualche difficoltà nel finale. OK.
Biraghi 7 Conquista due calci di rigore e copre adeguatamente. CHE GRINTA!
Badelj 6.5 Lavora senza sosta in entrambe le fasi. METRONOMO.
Benassi 6 Fa vedere buoni numeri a centrocampo. SUFFICIENTE.
Veretout 6.5 Si fa perdonare il rigore sbagliato, andando a conquistarsi il gol con la forza. GRINTOSO.
Saponara 7 Scattante, intelligente e preciso. Come trequartista è A SUO AGIO. (Dal 76' Thereau 6 Si dimentica di Belotti che segna, poi trasforma il rigore decisivo).
Chiesa 5.5 Da diverse settimane manca di brillantezza, e anche oggi lo conferma. OPACO.
Simeone 5 Definitivamente uno dei peggiori centravanti degli ultimi 10 anni. Insufficiente COME AL SOLITO. (Dal 65' Falcinelli 5.5 Praticamente la fotocopia di Simeone).
Pioli 6 Buono l'approccio alla gara, con la Fiorentina che schiaccia il Torino per tutto il primo tempo. Nella ripresa i viola trovano il gol grazie alla grinta di Veretout, poi il tecnico sostituisce Saponara con Thereau che diventa subito il maggiore colpevole in occasione del pareggio del Torino. Menomale che nei minuti di recupero la Fiorentina conquista e trasforma un calcio di rigore. PERÒ CHE BRIVIDI!
Tommaso Fragassi