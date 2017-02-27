PAGELLE VIOLA: SAPONARA ESORDIO POSITIVO, BENE BORJA. MALE TATA...
Tatarusanu 4.5 Fortunato sul rigore, non esce in occasione di entrambi i gol granata.Gonzalo 5 Crolla clamorosamente nel secondo tempo.Astori 5 Inizia bene, poi si addormenta al momento del pareggio d...
Tatarusanu 4.5 Fortunato sul rigore, non esce in occasione di entrambi i gol granata.
Gonzalo 5 Crolla clamorosamente nel secondo tempo.
Astori 5 Inizia bene, poi si addormenta al momento del pareggio degli avversari.
Salcedo 4 Concede un calcio di rigore sciocco, che per poco non fa accorciare le distanze al Torino.
Sanchez 4.5 Ha ancora troppi problemi a difendere le palle inattive. (Dal 76' Tomovic s.v.)
Badelj 5.5 In certe occasioni è eccessivamente timido. Potrebbe proporsi di più.
Borja Valero 6 Scattante, furbo e intelligente. Si carica il centrocampo sulle spalle.
Tello 4.5 Tanta corsa e sacrificio, ma troppa imprecisione negli ultimi 25 metri. (Dall'88' Maxi Olivera s.v.)
Chiesa 6 Paga forse un po' di stanchezza. Sufficiente.
Saponara 6.5 Un rapace in occasione del primo gol, fa vedere ottime cose fino al 45'. Successivamente aiuta i compagni in difesa. (Dall'80' Cristoforo s.v.)
Kalinic 6 Segna di testa su calcio d'angolo, ma sbaglia anche tanto.
Sousa 5 Difesa a quattro con Chiesa, finalmente, in posizione avanzata e Saponara al posto di Bernardeschi. Sarà proprio Saponara ad aprire le marcature nel primo tempo, vantaggio ampliato dalla rete di Kalinic su calcio d'angolo. Il Torino, compagine temibile su tutti i campi, viene ridotto ad una squadra innocua fino al momento del crollo viola nel secondo tempo, che porta al pareggio granata.
Tommaso Fragassi