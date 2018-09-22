PAGELLE VIOLA: PJACA, MILENKOVIC E CHIESA ASFALTANO LA SPAL...

Lafont 6.5 La Spal non lo impensierisce minimamente.Milenkovic 7.5 segna un grande gol di testa, e una costruisce un muro insormontabile sulla destra.Pezzella 6.5 Ferma Petagna che non riesce a creare...

Lafont 6.5 La Spal non lo impensierisce minimamente.

Milenkovic 7.5 segna un grande gol di testa, e una costruisce un muro insormontabile sulla destra.

Pezzella 6.5 Ferma Petagna che non riesce a creare alcun pericolo.

Hugo 6.5 Se oggi la ports rimane inviolata il merito è anche suo.

Biraghi 5 Lazzari lo salta in ogni modo possibile, tant'è che Pioli è costretto a sostituirlo al 45'. (Dal 46' Hancko 7 Sorprendente esordio di un giovane che fa intravedere un potenziale interessante).

Veretout 6.5 Preciso e puntuale in mezzo al campo. Continuo.

Gerson 6.5 Come al solito, meglio nel primo tempo che nella ripresa. La classe comunque si vede.

Benassi 6 A volte un po' spreciso, ma comunque nelle azioni che contano regala sempre il suo apporto.

Chiesa 7.5 In poco più di 60 minuti mette a ferro e fuoco la difesa ospite, chiudendo la sua gara con un bel gol. (Dal 66' Mirallas 6 Entra meglio in campo rispetto all'ultima volta)

Pjaca 7 Scaltro, cinico e fonte continua di spunti interessanti. E non è ancora al 100% della forma. (Dal 77' Eysseric s.v.)

Simeone 6.5 Buon lavoro in fase offensiva. Altruista.

Pioli 7 Partita preparata alla perfezione, contro un avversario assolutamente non scontato.

Tommaso Fragassi