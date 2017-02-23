PAGELLE VIOLA: OK BERNARDESCHI E BORJA. MA GLI ALTRI...

Tatarusanu 5.5 Subisce quattro gol, cercando però di salvare il salvabile.Gonzalo 4.5 Diverse amnesie in difesa, dove nel secondo tempo i tedeschi fanno ciò che vogliono.Astori 5 Crolla insieme a tutt...

Tatarusanu 5.5 Subisce quattro gol, cercando però di salvare il salvabile.

Gonzalo 4.5 Diverse amnesie in difesa, dove nel secondo tempo i tedeschi fanno ciò che vogliono.

Astori 5 Crolla insieme a tutti i compagni nella ripresa.

Sanchez 4 Ha colpe su quasi tutti i gol del Borussia.

Olivera 5.5 Causa il calcio di rigore che rilancia gli avversari. La sua resta comunque la migliore prova in difesa.

Badelj 5 Non riesce a dirigere il giropalla gigliato a centrocampo. (Dal 62' Babacar 5 Invisibile).

Vecino 5 Sulla mediana fatica a fermare le avanzate degli ospiti, soprattutto nei secondi 45'.

Borja Valero 6 Apprezzabile furbizia in occasione del gol del 2-0. Si salva.

Chiesa 5.5 Oggi sul taccuino degli insufficienti compare anche il suo nome. Non incide.

Bernardeschi 6 Ci mette cuore e cattiveria, serve un fantastico assist per Kalinic, guadagnandosi la sufficienza. (Dal 62' Ilicic 6 Colpisce subito una traversa, prova fino alla fine a segnare, ma la mira è da rivedere).

Kalinic 6- Realizza una rete da rapace, anche se poi non riesce a dare continuità alla sua buona prestazione.

Sousa 4.5 Il primo tempo si chiude sul risultato di 2-1, vantaggio conquistato grazie al pressing e alla freddezza della Fiorentina. In avvio di ripresa, però, il Borussia trova il pareggio su calcio d'angolo e pure il 3-2, sempre sugli sviluppi di una palla inattiva. Il 4-2 del Borussia (ancora su calcio d'angolo) spezza definitivamente le gambe ai viola e anche tutti i loro sogni di gloria. Caporetto.

Tommaso Fragassi