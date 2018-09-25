PAGELLE VIOLA: LA FURIA DI CHIESA NON BASTA. MALE HUGO E BIRAGHI...
Lafont 5 Troppa sicurezza in sé stesso spesso mette a rischio tutti i compagni.Milenkovic 6.5 Il migliore della retroguardia, copre adeguatamente la sua zona.Pezzella 6 Gestisce discretamente la linea...
Lafont 5 Troppa sicurezza in sé stesso spesso mette a rischio tutti i compagni.
Milenkovic 6.5 Il migliore della retroguardia, copre adeguatamente la sua zona.
Pezzella 6 Gestisce discretamente la linea difensiva viola. Attento.
Hugo 4.5 Una sua ingenuità costa il rigore dell'1-0 nerazzurro. Ci mette del suo anche sul raddoppio.
Biraghi 5 Candreva lo fa sudare e sui cross è spreciso. Non perfetto sul gol di D'Ambrosio.
Veretout 6.5 Anche se come mezzala sarebbe più utile, davanti alla difesa fa comunque una buona prova.
Edimilson 6- L'impegno c'è, manca ancora qualcosa per la sufficienza piena, tipo la precisione. (Dal 63' Gerson 6 Dà una scossa a centrocampo).
Benassi 6.5 Sbaglia poco, dialoga bene con i compagni durante le manovre offensive. (Dal 84' Vlahovic s.v.)
Chiesa 7 Corre e lotta fino alla fine, creando grossi grattacapi agli avversari. Una furia.
Mirallas 6- Un palo colpito, eccellenti numeri, ma poca continuità. Nel secondo tempo cala molto.
Simeone 5.5 Nel primo tempo sbaglia davanti a Handanovic, che però ci mette del suo. Nient'altro da segnalare. (Dal 55' Pjaca 6 Non sfigura)
Pioli 6- Affronta la partita con coraggio, ma l'Inter è una squadra più forte sulla carta e i viola a volte commettono qualche errore di troppo. Azzardata la scelta di far entrare Vlahovic?
Tommaso Fragassi