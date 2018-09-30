PAGELLE VIOLA: CHIESA UNICO, VERETOUT CONDOTTIERO, PEZZELLA MURO...

Lafont 6 Sulle uscite è un pericolo costante per se stesso e per la squadra, molto meglio tra i pali.Milenkovic 7 Buon lavoro in fase di non possesso, copre gli spazi e interviene sugli attaccanti avv...

A cura di Tommaso Fragassi 30 settembre 2018 16:39

Firenze, stadio Artemio Franchi, 26.08.2018, Fiorentina-Chievo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa

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