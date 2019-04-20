PAGELLE VIOLA: CHIESA DEVASTANTE E SFORTUNATO, SIMEONE SPRECA, HANCKO SOFFRE... CON MONTELLA E' UN'ALTRA FIORENTINA.

di Stefano BorgiLAFONT: 6 Il colpo di testa di Alex Sandro lo sorprende. Poi viene ancora sorpreso... da Pezzella. Su Pjanic, invece, fa un miracolo e tiene in piedi la partita. Sfortunato.MILENKOVIC...

di Stefano Borgi

LAFONT: 6 Il colpo di testa di Alex Sandro lo sorprende. Poi viene ancora sorpreso... da Pezzella. Su Pjanic, invece, fa un miracolo e tiene in piedi la partita. Sfortunato.

MILENKOVIC: 7 Il serbo imposta e conclude il suo terzo gol stagionale, il più importante. Un salvataggio miracoloso su Ronaldo gli vale mezzo voto in più. Sicuro.

PEZZELLA: 5,5 Sfortunato e precipitoso sull'autogol del 2-1. L'argentino non è nel suo momento migliore, e si vede... Stanco.

CECCHERINI: 7 Gli tocca il cliente peggiore: Cristiano Ronaldo. La sua è una marcatura fisica, volitiva. Nella ripresa salva due volte su Cuadrado. Titolare.

HANCKO: 5 Primo tempo di pura sofferenza, tra Cuadrado e Bernardeschi. Purtroppo lo slovacco ha colpe evidenti su entrambi i gol bianconeri. Impreparato.

MIRALLAS: 6,5 Il belga si fa tutta la fascia, difende su Alex Sandro, innesca e conclude il contropiede. Cala alla distanza, ma dimostra di poterci stare... Duttile. (dal 79' EDIMILSON): S.V.

DABO: 6 Partita ordinata, attenta, addirittura di personalità. Certo che al 90' quei gol non si dovrebbero sbagliare... Sorpresa.

VERETOUT: 6,5 Il centrocampo a quattro lo protegge, lo tranquillizza... Passo avanti dopo le ultime prestazioni.

BENASSI: 5,5 Montella lo mette quarto di centrocampo a sinistra. Buone cose in fase offensiva, ma non aiuta Hancko in copertura, e da quella parte la Juventus costruisce la rimonta. (dal 72' GERSON): 6 Non sfigura.

CHIESA: 7,5 Primo tempo semplicemente devastante: un assist, un palo, una traversa, praticamente non lo prendono mai. Nella ripresa torna umano, ma resta uno dei più pericolosi. (dal 64' MURIEL): 5,5 Non incide, da troppo tempo...

SIMEONE: 5+ Il contropiede sprecato, mangiato, divorato dopo 20 minuti... grida vendetta. Sul gol annullato è tempista... anche troppo. Per il resto, la spiacevole sensazione che al cholito manchi qualcosa (più di qualcosa) per stare in questa Fiorentina. Sprecone.

VINCENZO MONTELLA: 6,5 L'aeroplanino abbandona voli tattici pindarici, e schiera un genuino 4-4-2: scolastico, schematico, funzionale. Sopratutto ha restituito voglia ed entusiasmo. Positivo.