PAGELLE VIOLA: BERNA PASSEGGIA, BORJA VINTAGE, OK BABACAR...
Tatarusanu 6.5 A parte un paio di interventi (su cui risponde bene) non viene mai impegnato seriamente.Astori 6 De Paul prima e Perica poi non gli creano difficoltà.Gonzalo 6 Limita Zapata senza probl...
Tatarusanu 6.5 A parte un paio di interventi (su cui risponde bene) non viene mai impegnato seriamente.
Astori 6 De Paul prima e Perica poi non gli creano difficoltà.
Gonzalo 6 Limita Zapata senza problemi. Coriaceo.
Tomovic 6 Ritorno convincente per lui. Attento e concentrato.
Milic 6 Qualche piccola incertezza nel primo tempo, cresce nella ripresa.
Badelj 6.5 Gestisce il giropalla viola con sicurezza. Va pure vicino al gol nel primo tempo.
Vecino 6 Non commette errori né in fase di impostazione né in interdizione. (Dal 74' Saponara 6 Mette subito i brividi a Karnezis e regala pure qualche numero interessante).
Borja Valero 7 Sembra quasi lo stesso giocatore di un paio di anni fa. Vintage.
Chiesa 6.5 Corsa e dribbling che fanno della sua una prestazione spumeggiante.
Bernardeschi 7.5 Sfortunato, nel primo tempo, colpisce una traversa regalando di fatto l'assist per Borja Valero. Nel finale si procura e trasforma il rigore che chiude i conti. (Dall'83' Tello s.v.)
Babacar 6.5 Diligente, rispetta sempre la posizione e i compiti assegnati da Sousa. Con un po' di fortuna realizza pure il 2-0. (Dal 66' Kalinic 6 Entra subito in partita).
Sousa 6.5 Al termine di un primo tempo noioso ma comunque controllato integralmente dalla Fiorentina, Borja Valero sbocca le marcature. La ripresa si apre con lo stesso copione dei primi 45', i viola infatti dominano e raddoppiano dopo appena un quarto d'ora di gioco. Dopo aver regalato al pubblico qualche minuto di Kalinic e Saponara, chiude definitivamente i conti grazie a Bernardeschi.
Tommaso Fragassi