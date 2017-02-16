PAGELLE VIOLA: BERNA GENIO, GONZALO E ASTORI, CHE COPPIA!
Tatarusanu 6 Il palo e la scarsa precisione degli avversari lo salvano. Lui, però, non si fa cogliere impreparato.Astori 7 Mantiene la calma anche nei momenti più duri e non concede quasi niente ai pa...
Tatarusanu 6 Il palo e la scarsa precisione degli avversari lo salvano. Lui, però, non si fa cogliere impreparato.
Astori 7 Mantiene la calma anche nei momenti più duri e non concede quasi niente ai padroni di casa.
Gonzalo 7 Gioca da capitano vero, limitando gli attaccanti tedeschi. Leader.
Sanchez 5 Spesso i maggiori pericoli creati dal Borussia arrivano a causa di sue disattenzioni. Sbadato.
Maxi Olivera 5.5 Rischia di regalare un calcio di rigore e non offre l'adeguata copertura.
Badelj 6.5 Inizialmente effettua troppi passaggi verso i difensori, Sousa, però, lo sposta più avanti e lui cresce.
Vecino 6.5 Lavora discretamente sia in fase offensiva sia in quella di copertura.
Borja Valero 6 Avrebbe l'occasione per chiudere la partita, ma spreca. Non commette errori decisivi e nel finale resiste agli assalti avversari.
Tello 6- Corre molto nel primo tempo, ma cala nella ripresa. Altalenante. (Dall'85' Tomovic s.v.)
Bernardeschi 7.5 Inventa una parabola fantastica che regala il vantaggio ai viola. Trascinatore. (Dal 63' Cristoforo 6 Aiuta i compagni a mantenere inviolata la porta).
Kalinic 6 Non sempre riesce ad intendersi al meglio con i compagni. Tutto sommato, comunque, sufficiente. (Dal 77' Babacar s.v.)
Sousa 6.5 Una Fiorentina attendista (e fortunata), ma cinica chiude il primo tempo in vantaggio grazie alla prodezza di Bernardeschi. I viola nella ripresa sono bravi a tenere botta, portando a casa una vittoria preziosissima.
Tommaso Fragassi