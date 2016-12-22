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PAGELLE VIOLA: BERNA E CHIESA TRASCINATORI, ZARATE TIRA E SEGNA. TOMOVIC...

Tatarusanu 5.5 Incolpevole su entrambi i gol del Napoli, non riesce a parare il rigore finale.Salcedo 4 Regala il rigore al Napoli che pareggia.Tomovic 4 Un errore da scuola calcio Under 12 anni che p...

A cura di Tommaso Fragassi Tommaso Fragassi
22 dicembre 2016 22:46
PAGELLE VIOLA: BERNA E CHIESA TRASCINATORI, ZARATE TIRA E SEGNA. TOMOVIC... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.12.2016, Fiorentina-Napoli, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Tatarusanu 5.5 Incolpevole su entrambi i gol del Napoli, non riesce a parare il rigore finale.

Salcedo 4 Regala il rigore al Napoli che pareggia.

Tomovic 4 Un errore da scuola calcio Under 12 anni che per poco non condanna i viola.

Astori 6 Riesce a cavarsela, nonostante l'assenza di Gonzalo.

Olivera 6 Mezzo punto in più per il salvataggio sulla linea del secondo tempo.

Badelj 6 Senza infamia e senza lode, svolge il suo compito.(Dal 73' Sanchez 6 Aiuta la squadra in difesa).

Cristoforo 6 Alcuni buoni spunti per Kalinic, scompare progressivamente dopo il 45'. (Dal 73' Zarate 8 Realizza la rete decisiva per il pari, con un magnifico tap-in al volo).

Vecino 6- Offre il suo contributo nel giropalla viola, senza eccellere.

Chiesa 7.5 Corre fino alla fine ed è sfortunato in più di una circostanza. Elettrico.(Dall'87' Diks s.v.)

Bernardeschi 8 Rimette in piedi la partita con un gol da cineteca e nel finale regala pure l'assist a Zarate. Trascinatore.

Kalinic 5.5 Molta corsa e sacrificio, ma in area incide come Mario Gomez ai tempi in cui vestiva viola.

Sousa 6 Indovina la formazione iniziale e indovina anche i cambi. Peccato per gli errori di Tomovic e Salcedo che regalano il pareggio al Napoli.
Tommaso Fragassi

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