PAGELLE VIOLA: BERNA E CHIESA TRASCINATORI, ZARATE TIRA E SEGNA. TOMOVIC...
Tatarusanu 5.5 Incolpevole su entrambi i gol del Napoli, non riesce a parare il rigore finale.Salcedo 4 Regala il rigore al Napoli che pareggia.Tomovic 4 Un errore da scuola calcio Under 12 anni che p...
Tatarusanu 5.5 Incolpevole su entrambi i gol del Napoli, non riesce a parare il rigore finale.
Salcedo 4 Regala il rigore al Napoli che pareggia.
Tomovic 4 Un errore da scuola calcio Under 12 anni che per poco non condanna i viola.
Astori 6 Riesce a cavarsela, nonostante l'assenza di Gonzalo.
Olivera 6 Mezzo punto in più per il salvataggio sulla linea del secondo tempo.
Badelj 6 Senza infamia e senza lode, svolge il suo compito.(Dal 73' Sanchez 6 Aiuta la squadra in difesa).
Cristoforo 6 Alcuni buoni spunti per Kalinic, scompare progressivamente dopo il 45'. (Dal 73' Zarate 8 Realizza la rete decisiva per il pari, con un magnifico tap-in al volo).
Vecino 6- Offre il suo contributo nel giropalla viola, senza eccellere.
Chiesa 7.5 Corre fino alla fine ed è sfortunato in più di una circostanza. Elettrico.(Dall'87' Diks s.v.)
Bernardeschi 8 Rimette in piedi la partita con un gol da cineteca e nel finale regala pure l'assist a Zarate. Trascinatore.
Kalinic 5.5 Molta corsa e sacrificio, ma in area incide come Mario Gomez ai tempi in cui vestiva viola.
Sousa 6 Indovina la formazione iniziale e indovina anche i cambi. Peccato per gli errori di Tomovic e Salcedo che regalano il pareggio al Napoli.
Tommaso Fragassi