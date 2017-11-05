PAGELLE VIOLA: BENE VERETOUT, OK PEZZELLA. GLI ALTRI PERÒ...

Sportiello 5 Non esente da colpe su tutti i gol della Roma, in particolare sul terzo, quando sceglie di rimanere tra i pali anziché uscire.Gaspar 5.5 Non proprio una gioia per gli occhi, ma oggi comun...

Sportiello 5 Non esente da colpe su tutti i gol della Roma, in particolare sul terzo, quando sceglie di rimanere tra i pali anziché uscire.

Gaspar 5.5 Non proprio una gioia per gli occhi, ma oggi comunque non è tra i peggiori.

Pezzella 6 Il più continuo della retroguardia. Attento e roccioso.

Astori 5.5 Cala rovinosamente durante la ripresa, lasciando diversi buchi in difesa.

Biraghi 5.5 Male sul secondo gol romanista. Si fa perdonare poco dopo, servendo l'assist per il 2-2 di Simeone. In copertura, però, è a tratti disastroso.

Badelj 5 Combina un vero pasticcio in occasione del primo gol giallorosso. Troppe imprecisioni in fase di impostazione. (Dal 74' Sanchez 5.5 Butta via un paio di palloni prima del triplice fischio).

Veretout 6.5 Tanti palloni recuperati, pochi passaggi sbagliati e una rete messa a segno. Leader.

Benassi 5 Non impeccabile sul secondo gol ospite, a centrocampo molti errori.

Dias 5.5 La giocata da fuoriclasse prima dell'assist per Veretout è solo un acuto, perché il resto del suo match è piuttosto anonimo. (Dall'85' Eysseric s.v.)

Chiesa 5 Corre e lotta, tuttavia spesso dovrebbe essere più preciso sotto porta. Non la sua partita. (Dal 74' Babacar 5.5 Inutile).

Simeone 5.5 Dopo un primo tempo tra molti bassi e pochi alti sigla la rete del 2-2. Rimane un po' in ombra nella ripresa.

Pioli 5.5 Il mister non teme l'attacco della Roma e decide di schierare l'offensivo Gaspar al posto dell'infortunato Laurini. La Roma, però, ci tiene a smentire Pioli e cominincia subito ad attaccare con grande forza, trovando il gol dopo appena 4'. I viola non demordono, trovando il pareggio poco dopo, e mantenendo il risultato sul pareggio fino alla fine del primo tempo, grazie alla rete di Simeone che riporta il conto in parità, dopo la marcatura di Gerson. La ripresa si apre con il 3-2 della Roma che taglia le gambe alla Fiorentina. Nessuna reazione e vittoria giallorossa.

Tommaso Fragassi