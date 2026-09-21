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Pagelle Nazione: "De Gea 7.5. Il migliore, mette la firma sul pari. Viery 5, la posizione non è la sua, esce al 45'"

Il migliore e il peggiore per La Nazione. Per gli altri voti buone le prove di Jimenez, Dragusin e Fagioli. Da registrare Atta e Ndour.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 settembre 2026 10:59
Pagelle Nazione: "De Gea 7.5. Il migliore, mette la firma sul pari. Viery 5, la posizione non è la sua, esce al 45'" - Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 20.09.2026, Fiorentina-Napoli, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
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Il migliore e il peggiore per quanto riguarda la Fiorentina, secondo La Nazione.

IL MIGLIORE

David DE GEA, 7.5

Il migliore Dove eravamo rimasti? Esattamente qui: il portiere spagnolo ci mette la firma sul pari d’oro. Il palo lo salva sul colpo di testa di Olivera, poi è veloce di riflessi a disinnescare la deviazione involontaria di Dragusin. Può poco sul gol di Gilmour, solo a due passi da lui. Decisivo nel secondo tempo prima su Neres e poi su Favasuli con due interventi d’istinto e dal coefficiente di difficoltà enorme, salvando il punto.

IL PEGGIORE

Viery, 5

Partiamo da un presupposto: il ragazzo si mette a disposizione con entusiasmo in una posizione che non è la sua. Si dà da fare, certo, non arretra fisicamente, ma resta un centrale adattato per una gara non semplice, soprattutto dalla sua parte considerato che sulla sua corsia incrocia Politano, che lo porta largo, e avere gli occhi veloci su Di Lorenzo. Il risultato è il cambio all’intervallo. Dal 46’ Valdepenas.

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