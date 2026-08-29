PAGELLE FIORENTINA: DRAGUSIN UN DISASTRO, MALE JIMENEZ. VALDEPENAS E ATTA SI MANGIANO GOL

Le pagelle dei giocatori della Fiorentina contro il Frosinone

De Gea 6 Non può nulla sui gol subiti, compie qualche buona parata

Jimenez 4,5 Pasticcia tanto, sul primo gol del Frosinone lascia andare la palla perchè sicuro fosse uscita e regala la rete alla squadra ciociara.

Dragusin 4 Colpevole praticamente in quasi tutte le circostante, in ogni gol del Frosinone c'è un suo errore grave. Dopo la prestazione horror contro la Roma, disastro anche oggi

Pongracic 4,5 La sua prestazione ha una sola scusante, che gioca centro-sinistra e che è la prima volta insieme con Dragusin. Bene, detto questo, la sua gara è terrificante. Sbaglia posizione, letture, distanze. Praticamente tutto

Valdepenas 4,5 Troppo leggero, viene portato a spasso in fase difensiva, quando avanza invece si muove discretamente e si rende anche pericoloso. Grave il gol che si mangia nel primo tempo quando è troppo debole tutto solo davanti al portiere. Errore grave

Oulai 5,5 L'unico errore lo fa in occasione dell'inizio dell'azione del terzo gol del Frosinone quando si fa fare il tunnel. Ad eccezione di questa disattenzione è probabilmente il migliore in campo. Recupera tanti palloni, bravo negli scambi stretti

Atta 5 Anche lui si mangia un gol enorme ad inizio secondo tempo quando, praticamente a porta vuota, cerca un gol di tacco e cicca la palla. Per il resto non è mai incisivo come potrebbe, qualche buon servizio e poco più

Ndour 5 Si vede poco, si muove male, ancora non è inserito nei meccanismi. Quando arriva alla conclusione sbaglia

Mastantuono 5,5 Prende un palo dopo una buona giocata ed è l'unico giocatore della Fiorentina che crea qualcosa, può fare meglio in fase di finalizzazione ma ha il merito di rendersi pericoloso e di saltare l'uomo, con alterne fortune. Pecca di precisione

Gudmundsson 4,5 Anche lui si mangia un gol enorme nel primo tempo dove è troppo morbido quando va a calciare a rete. Timido, non incide mai. Spento, esce tra i fischi

Pellegrino 4,5 Perde tanti duelli, il primo tiro lo fa al minuto 82 dove sfiora il palo, non colpisce mai di testa. Qualche buona sponda e poco più

Fagioli 6 Entra e cerca di dare vivacità

Brescianini 5,5 Entra e si dà tanto da fare, con tutti i suoi limiti