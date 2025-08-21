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PAGELLE FIORENTINA: KEAN GIOIE E DOLORI, DE GEA FONDAMENTALE, FAGIOLI SI METTE L'ARMATURA

La Fiorentina vince 0-3 e ipoteca il passaggio del turno. Le pagelle dei giocatori viola che sono scesi in campo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 agosto 2025 22:04
PAGELLE FIORENTINA: KEAN GIOIE E DOLORI, DE GEA FONDAMENTALE, FAGIOLI SI METTE L'ARMATURA -
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De Gea 7.5 No, non stiamo esagerando. Se qualcuno avesse guardato solo il risultato sarebbe molto sorpreso da questo voto ma il portiere spagnolo è il grande protagonista del primo tempo quando è super protagonista con almeno due grandi parate. Una di queste è miracolosa e toglie la possibilità di pareggio al Polyssia

Comuzzo 6,5 Nel primo tempo soffre a sprazzi, ma poi nel secondo tempo prende bene le distanze con gli avversari e soffre il giusto

Pongracic 6 Il croato commette qualche errore di troppo e rischia anche di procurare rigore, nel primo tempo ha lasciato qualche spazio di troppo agli avversari. Nel secondo tempo invece, cosi come tutto il reparto, tiene botta

Ranieri 6 Il capitano viola parte benissimo e si propone anche in fase offensiva con i soliti movimenti ad attaccare lo spazio. Poi sbaglia qualche lettura e lascia spazi in un momento di difficoltà difensiva. Cresce pian piano

Dodò 7 Il primo tempo del brasiliano è di grande livello sotto il profilo di pericolosità e intensità. Spinge tanto e mette una grande quantità di palloni per i compagni. A volte forza troppo la giocata ma la sua incisività è altissima nella manovra viola

Sohm 6 Gara di lotta e sportellate per il centrocampista che viene dal Parma. Più impegnato a stoppare le offensive avversarie che nel proporsi in attacco, ma era la partita che lo richiedeva. Intelligente

Fagioli 7 Mezzo voto in più perchè nel momento più difficile della partita mette da parte la sua eleganza e fa un grandissimo lavoro anche in fase di interdizione. Alterna, palla al piede, grandi giocate ad errori non da lui. Ma il meglio in questa gara lo vediamo quando deve murare e stoppare gli avversari

Gosens 7 Tornano le partite che contano e torna il gol dell'esterno tedesco che si fa trovare sempre pronto al posto giusto nel momento giusto. Anche in fase difensiva è attento e ordinato, soffre poco

Gudmundsson 7 Fino al gol, arrivato pochi minuti prima del cambio previsto, aveva giocato una gara fatta di diversi alti e bassi. L'islandese si andava a prendere spesso la palla, molto più di quanto eravamo abituati, ma poi palla al piede sbaglia tanto, non sempre preciso. Poi il gol che chiude partita e qualificazione. Una rete non banale

Ndour 6,5 Schierato a sorpresa da Pioli, si piazza dietro Kean e attacca lo spazio, va in profondità e si fa vedere tanto. Gioca una gara di sacrificio e intelligenza, recupera tantissimi palloni ed è suo l'assist per il gol di Gud

Kean 5 Rischia di rovinare la partita della squadra per una reazione che non doveva avere, il rosso è sacrosanto anche se viene provocato. Ma un giocatore del suo calibro non doveva cadere in quel tranello. Segna il gol iniziale e nel primo tempo domina comunque il gioco, fino al rosso era il migliore in campo. Peccato

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