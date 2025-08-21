PAGELLE FIORENTINA: KEAN GIOIE E DOLORI, DE GEA FONDAMENTALE, FAGIOLI SI METTE L'ARMATURA

La Fiorentina vince 0-3 e ipoteca il passaggio del turno. Le pagelle dei giocatori viola che sono scesi in campo

De Gea 7.5 No, non stiamo esagerando. Se qualcuno avesse guardato solo il risultato sarebbe molto sorpreso da questo voto ma il portiere spagnolo è il grande protagonista del primo tempo quando è super protagonista con almeno due grandi parate. Una di queste è miracolosa e toglie la possibilità di pareggio al Polyssia

Comuzzo 6,5 Nel primo tempo soffre a sprazzi, ma poi nel secondo tempo prende bene le distanze con gli avversari e soffre il giusto

Pongracic 6 Il croato commette qualche errore di troppo e rischia anche di procurare rigore, nel primo tempo ha lasciato qualche spazio di troppo agli avversari. Nel secondo tempo invece, cosi come tutto il reparto, tiene botta

Ranieri 6 Il capitano viola parte benissimo e si propone anche in fase offensiva con i soliti movimenti ad attaccare lo spazio. Poi sbaglia qualche lettura e lascia spazi in un momento di difficoltà difensiva. Cresce pian piano

Dodò 7 Il primo tempo del brasiliano è di grande livello sotto il profilo di pericolosità e intensità. Spinge tanto e mette una grande quantità di palloni per i compagni. A volte forza troppo la giocata ma la sua incisività è altissima nella manovra viola

Sohm 6 Gara di lotta e sportellate per il centrocampista che viene dal Parma. Più impegnato a stoppare le offensive avversarie che nel proporsi in attacco, ma era la partita che lo richiedeva. Intelligente

Fagioli 7 Mezzo voto in più perchè nel momento più difficile della partita mette da parte la sua eleganza e fa un grandissimo lavoro anche in fase di interdizione. Alterna, palla al piede, grandi giocate ad errori non da lui. Ma il meglio in questa gara lo vediamo quando deve murare e stoppare gli avversari

Gosens 7 Tornano le partite che contano e torna il gol dell'esterno tedesco che si fa trovare sempre pronto al posto giusto nel momento giusto. Anche in fase difensiva è attento e ordinato, soffre poco

Gudmundsson 7 Fino al gol, arrivato pochi minuti prima del cambio previsto, aveva giocato una gara fatta di diversi alti e bassi. L'islandese si andava a prendere spesso la palla, molto più di quanto eravamo abituati, ma poi palla al piede sbaglia tanto, non sempre preciso. Poi il gol che chiude partita e qualificazione. Una rete non banale

Ndour 6,5 Schierato a sorpresa da Pioli, si piazza dietro Kean e attacca lo spazio, va in profondità e si fa vedere tanto. Gioca una gara di sacrificio e intelligenza, recupera tantissimi palloni ed è suo l'assist per il gol di Gud

Kean 5 Rischia di rovinare la partita della squadra per una reazione che non doveva avere, il rosso è sacrosanto anche se viene provocato. Ma un giocatore del suo calibro non doveva cadere in quel tranello. Segna il gol iniziale e nel primo tempo domina comunque il gioco, fino al rosso era il migliore in campo. Peccato