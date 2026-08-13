Paganini: "La Fiorentina è la regina del mercato. I meriti vanno a Paratici e alla proprietà"

L'opinione di Paolo Paganini sul mercato della Fiorentina

Alla radio di TMW il giornalista Paolo Paganini ha commentato il mercato della Fiorentina:

"A oggi la Fiorentina è la squadra regina del mercato. Sulla carta è così. Poi se uno vede cosa è successo lo scorso anno, Pioli tornava dall'Arabia, mentre Grosso è in grande ascesa e molto stimato da Paratici. Se prendi Mastantuono dal Real, che ti paga anche parte dell'ingaggio, i meriti vanno ai rapporti che ha Paratici. Oltre a una proprietà che sta operando bene".