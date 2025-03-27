Padovan: "La Fiorentina probabilmente perderà la terza finale di Conference League consecutiva"

Interpellato in esclusiva dalla redazione di News.Superscommesse.it, Giancarlo Padovan ha condiviso le proprie impressioni sulla Serie A e sul cammino delle italiane nella Coppe Europee. Di seguito, i...

Interpellato in esclusiva dalla redazione di News.Superscommesse.it, Giancarlo Padovan ha condiviso le proprie impressioni sulla Serie A e sul cammino delle italiane nella Coppe Europee. Di seguito, il pensiero del giornalista sulla scelta della dirigenza bianconera di affidare la squadra a Tudor e sulle chance di Inter, Lazio e Fiorentina di portare a casa un trofeo europeo.

Delle tre squadre italiane rimaste in lizza nelle coppe europee (Inter, Lazio e Fiorentina rispettivamente in Champions League, Europa League e Conference League), chi vede con la maggiore probabilità di aggiudicarsi il trofeo?

“Se si rimette, la Lazio che ha fatto una prima parte di Europa League in dominio assoluto. La squadra, però, appare ora un pochino sulle gambe, con i guai fisici occorsi a Castellanos e Nuno Tavares, e Baroni costretto a fare meno turnover. Sull’Inter sento parlare di ‘triplete’, ma non so su quali basi, considerando gli avversari con cui dovrà vedersela in Champions.

La Fiorentina può arrivare alla terza finale consecutiva di Conference, ma probabilmente la perderà ancora, perché il Chelsea è nettamente la squadra più forte della competizione”. Lo riporta Superscommesse.it