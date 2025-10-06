Padovan: "Che i dirigenti si dimettano ed esonerino il mister! Non so perchè Pioli lavori ancora"

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato al Messaggero Veneto riguardo alla situazione della Fiorentina sconfitta nuovamente in casa questa volta per mano della Roma. Queste le sue parole:"Commenta...

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato al Messaggero Veneto riguardo alla situazione della Fiorentina sconfitta nuovamente in casa questa volta per mano della Roma. Queste le sue parole:

"Commentare la classifica oggi è esercizio sterile. La Roma, per esempio, è prima in ragione degli avversari che ha incontrato: vincere a Firenze, dove Pioli ha trovato inspiegabilmente un posto di lavoro, dopo aver fallito anche in Arabia, non è un’impresa. Se l’ha fatto il Napoli, ci è riuscito anche il Como. Ora, non fossero scarsi e inadeguati, i dirigenti viola dovrebbero cominciare esonerando se stessi per finire con il tecnico che hanno scelto".