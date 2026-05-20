Padovan accusa la Fiorentina: "Contro la Roma si è scansata! Roba da ufficio inchieste"

Il giornalista ha commentato il netto contrasto tra la sconfitta con la Roma e la vittoria contro la Juventus

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Giancarlo Padovan ha espresso un giudizio durissimo sulla prestazione della Fiorentina contro la Roma, mettendola a confronto con il successo ottenuto pochi giorni dopo contro la Juventus.

“Non è vero che tutte le squadre si impegnano allo stesso modo”, ha dichiarato Padovan. “La Fiorentina contro la Roma non ha giocato: si è scansata. Sarebbe da ufficio inchieste, ma preferisco dire che era come se fosse in infradito”.

Il giornalista ha poi rincarato la dose: “La Roma non aveva mai segnato quattro gol così facilmente in tutta la stagione. E anche il portiere della Fiorentina non ha fatto il suo dovere. Poi con la Juventus, invece, la squadra ha giocato la sua partita migliore”.