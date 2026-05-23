Paci: "I Commisso fanno business e non amano la Fiorentina, Cecchi Gori era un tifoso vero"

Le parole dell'attore e tifoso viola che critica la proprietà americana

L'attore tifoso della Fiorentina, Alessandro Paci, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: "Dopo la speranza la stagione è stata condita di tristezza. Senza aspettative poi la Fiorentina ha iniziato a riprendersi grazie all'allenatore e a Paratici. Siamo contenti della salvezza, ma speriamo il prossimo anno di andare in coppa. I giocatori hanno delle colpe, ma non si divertono a perdere. Non potrei mai insultare dei ragazzi che cercano di fare il meglio. I tifosi sono così".

Aggiunge: "La Coppa Italia è diventata difficile. Serve fare acquisti mirati e Commisso deve investire tanti soldi. Hai visto il Como? È andato bene perché ha investito tanto".

Sulla società: "La proprietà Commisso sono americani, fanno business. Cecchi Gori era un tifoso vero. Nei Commisso non ci vedo questo amore per la Fiorentina".