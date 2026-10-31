Paci: "A Firenze ci vuole un tecnico di grande spessore, deve reggere il peso della panchina"

Il noto comico ha descritto la sua idea per la panchina viola

Nel corso del suo intervento ai microfoni di Lady Radio, il celebre comico e appassionato sostenitore gigliato Alessandro Paci ha espresso il proprio punto di vista sul momento attraversato dalla Fiorentina e sulle dinamiche più recenti del club:

«Sono convinto che la Fiorentina riuscirà a risollevarsi: al di là del fatto che alla prima occasione concessa abbiamo incassato rete, ho scorto sul terreno di gioco un gruppo determinato e covo una forte fiducia per il nostro prosieguo. Si tratta di un organico giovane, che deve ancora trovare la giusta amalgama e da cui indubbiamente ci si attendeva qualcosa in più; ciononostante, esorto la tifoseria a mantenere l'ottimismo, poiché ci risolleveremo. Quanto a Pellegrino, è un attaccante che cerca spesso la conclusione da svariate mattonelle: presto o tardi troverà la via del gol con maggiore regolarità.»

Il peso della panchina a Firenze

Paci ha poi condiviso una sua considerazione circa le responsabilità del tecnico in una piazza come quella fiorentina:

«La Fiorentina è l'espressione di una delle città più affascinanti del pianeta, motivo per cui l'allenatore deve figurare come un profilo di grande spessore e rappresentatività. La proprietà aveva già stanziato ingenti risorse e, a mio avviso, avrebbe potuto compiere un ulteriore sforzo economico per ingaggiare un tecnico di primissima fascia. Ritengo si debba prima blindare la guida tecnica e successivamente allestire la rosa: serve un mister capace di farsi valere con la dirigenza in sede di calciomercato.»

Il parere sulla tecnologia in campo

In conclusione, un passaggio dedicato alle recenti controversie legate all'impiego del VAR: