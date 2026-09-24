Oulai parte dalla panchina con la Costa d'Avorio: il CT Renard non lo lancia nella sfida contro il Ghana

Il centrocampista viola non parte dal primo minuto nella sfida contro il Ghana: anche in nazionale, dunque, il classe 2006 resta ai margini dopo il poco spazio trovato a Firenze.

È iniziata da circa mezz'ora la sfida tra Costa d'Avorio e Ghana, valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa. Il match, iniziato alle 21, è ancora fermo sullo 0-0. Tra i protagonisti attesi c'era anche Christ Inao Oulai, primo dei giocatori della Fiorentina impegnati con le rispettive nazionali a scendere in campo. Il centrocampista classe 2006, però, non è partito titolare.

OUALI IN PANCHINA - Il nuovo commissario tecnico della Costa d'Avorio, Hervé Renard, ha infatti deciso di lasciare inizialmente fuori il giovane centrocampista viola, schierando un altro undici dal primo minuto nella prima gara ufficiale dopo il Mondiale. Una situazione che, almeno per ora, conferma quanto visto a Firenze: Oulai ha trovato poco spazio in questo avvio di stagione, con 245 minuti raccolti in sette presenze tra campionato e coppa. Il classe 2006 attende dunque dalla panchina la sua occasione anche con la nazionale.