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Oulai in Nazionale: il centrocampista chiamato dalla Costa D'Avorio per il doppio confronto con il Gambia

Il centrocampista viola chiamato dal Ct della Nazionale ivoriana per i due impegni di qualificazione alla Coppa d'Africa 2027

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 novembre 2026 16:39
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Oulai in Nazionale: il centrocampista chiamato dalla Costa D'Avorio per il doppio confronto con il Gambia - Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 29.08.2026, Fiorentina-Frosinone, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Arriva una nuova convocazione in Nazionale per il centrocampista della Fiorentina Oulaï. Il giocatore viola è stato inserito dal commissario tecnico della Costa d'Avorio nella lista dei convocati per i prossimi impegni internazionali.

Per l'ivoriano sono in programma due sfide contro il Gambia, valide per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027. Le gare si disputeranno il 12 e il 17 novembre, offrendo a Oulaï l'opportunità di vestire nuovamente la maglia della propria Nazionale.

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