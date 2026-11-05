Oulai in Nazionale: il centrocampista chiamato dalla Costa D'Avorio per il doppio confronto con il Gambia
Il centrocampista viola chiamato dal Ct della Nazionale ivoriana per i due impegni di qualificazione alla Coppa d'Africa 2027
A cura di Redazione Labaroviola
05 novembre 2026 16:39
Arriva una nuova convocazione in Nazionale per il centrocampista della Fiorentina Oulaï. Il giocatore viola è stato inserito dal commissario tecnico della Costa d'Avorio nella lista dei convocati per i prossimi impegni internazionali.
Per l'ivoriano sono in programma due sfide contro il Gambia, valide per le qualificazioni alla Coppa d'Africa 2027. Le gare si disputeranno il 12 e il 17 novembre, offrendo a Oulaï l'opportunità di vestire nuovamente la maglia della propria Nazionale.