Oulai in campo 20 minuti nella vittoria della Costa d’Avorio. 17 palloni toccati e un cartellino giallo

Oulai in campo con la sua nazionale

Ha giocato questa notte la Costa D’avorio di Cris Inao Oulai. Il centrocampista della Fiorentina è partito dalla panchina ed è subentrato al 70esimo mettendo a referto una buona prova. Tanta intensità che ha portato anche ad un giallo e 17 palloni toccati con 4 possessi persi. Ha contribuito alla vittoria dei suoi sul Camerun nelle qualificazioni alla coppa d’Africa