Biasin: "Il mercato della Fiorentina è stato esagerato: è stata portata troppa roba a Firenze"

Il giornalista ha parlato a Radio FirenzeViola del nuovo corso dei viola, del lavoro di Vanoli e degli obiettivi della squadra

Fabrizio Biasin è intervenuto su Radio FirenzeViola per analizzare il momento della Fiorentina, soffermandosi sulla falsa partenza, sul ritorno di Paolo Vanoli e sulle potenzialità di una rosa costruita durante un mercato particolarmente movimentato.

"L’inizio è stato davvero pessimo sotto ogni punto di vista, sia per la comunicazione esterna sia per quello che abbiamo visto in campo. Però va riconosciuto che c’è stata anche la capacità di intervenire rapidamente per cercare di correggere gli errori. La società ha fatto un passo indietro tornando su un allenatore che in precedenza era stato accantonato. È stata una scelta anche umile e può portare a risultati positivi.

Vanoli ha a disposizione una rosa interessante. A mio avviso il mercato estivo è stato abbastanza bulimico, forse eccessivo: a Firenze è arrivata troppa gente. Però la materia prima è buona e adesso bisogna riuscire a metterla insieme nel modo giusto. Qualche segnale è già arrivato e le prestazioni sono diventate almeno sufficienti rispetto al poco che si era visto nelle prime giornate.

All’inizio le avversarie hanno sfruttato tutto ciò che la Fiorentina mostrava, perché la squadra era messa davvero male in campo. Con Vanoli, invece, sono arrivate la vittoria di Venezia e il pareggio contro il Napoli. Per il potenziale che ha, questa è una squadra che può fare cose importanti. Ci sono giocatori di primo livello, a partire da Mastantuono. E per me Fagioli è uno dei centrocampisti più forti del nostro campionato.

Per tutto quello che è stato costruito in estate, è normale pensare a un obiettivo europeo. La concorrenza è molto ampia e la falsa partenza pesa, ma credo comunque che la Fiorentina abbia le qualità per stare con tranquillità nella parte sinistra della classifica".