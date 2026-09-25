Shock Icardi, patente sospesa fino al 2099. La replica: "pensate alle strade, vi grattate le p***e"

Icardi e la patente sospesa fino al 2099: la dura replica sui social

Dopo aver visionato il video, il Ministero dei Trasporti ha verificato la posizione di Icardi, scoprendo che la sua patente argentina risultava scaduta. Da qui il provvedimento. "Abbiamo constatato che Icardi aveva la patente di guida scaduta. Per questo, abbiamo disposto la sua inabilitazione preventiva" recita la nota ufficiale, che specifica come "il giocatore dovrà essere valutato per determinare la sua attitudine alla guida. La sicurezza stradale non ammette eccezioni". La particolarità è nella durata indicata nel documento: la sospensione arriva fino al 1° gennaio 2099, anno il cui l'ex Inter dovrebbe compiere 105 anni.

L'attaccante ha reagito sui social al provvedimento, contestando la decisione delle autorità argentine. "Ciao, buongiorno, volevo sapere come avete fatto a sospendere la patente italiana di cui dispongo fino al 2029" commenta, sostenendo di non essere in possesso di quella argentina solo perché "va consegnata quando la converti in quella europea". Poi l'attacco diretto al Ministero. "Pensate a sistemare le strade per migliorare la circolazione nel nostro Paese invece di perdere tempo a scrivere tweet e a grattarvi le palle. Smettetela di mentire alla gente e mettetevi al lavoro" ha scritto l’argentino. "Che tipo di sospensione state cercando di inventare? Sembra strano che mi stiate così addosso solo per avere un po' di risonanza sui media" conclude. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.