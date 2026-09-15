Oulai: "Gli attaccanti ci hanno aiutato. Sono contento per il risultato, ma ora pensiamo al Napoli"

Il commento del centrocampista viola nel post-partita di Mediaset

Al termine della vittoria per 3-0 contro il Pisa, Chris Inao Oulai ha parlato ai microfoni di Mediaset. Ecco le sue parole:

"È stato tutto più semplice grazie al lavoro dei nostri attaccanti, che hanno dato una grande mano anche a noi. Siamo riusciti a segnare tre gol e voglio ringraziare loro, così come tutta la squadra. Sono molto contento del risultato e del passaggio del turno.

Ci aspettano due partite importanti contro il Napoli. Dovremo dare tutto per cercare di vincere in campionato e conquistare la qualificazione in Coppa".