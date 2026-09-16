Oulai giganteggia contro il Pisa: solo 1 passaggio sbagliato, 100 palloni toccati e solo 3 persi

La prova di Oulai sublimata dai numeri

Ieri la Fiorentina ha vinto 3-0 il derby di Coppa Italia contro il Pisa, a vincere il premio MVP invece è stato Inao Oulai che è stato autore di una grandissima prova. A confermare quanto ti buono fatto dal centrocampista viola ci sono i numeri mostruosi della sua partita.

Partiamo dalla fase di possesso: 100 palloni toccati e solo 3 persi, 3 dribbling riusciti su 4 tentati e 2 falli subiti. Ha tentato 86 passaggi mettendo a segno 85. 36 su 36 riusciti nella propria metà campo e 49 riusciti su 50 nella metà campo avversaria. In questi dati sono compresi anche 4 lanci lunghi su 4 riusciti. Una precisione che sfiora il 100%.

Anche in fase di non possesso ha brillato: 0 dribbling subiti, 6 duelli vinti su 9, 1 intercetto, 1 chiusura difensiva e 7 recuperi effettuati. Il tutto commettendo appena 2 falli.

Insomma la prova di Oulai è stata pressoché perfetta, non è solo una sensazione ma ci sono le statistiche a dimostrarlo