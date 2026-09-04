“Oulai è molto interessante, in futuro verrà venduto minimo al doppio. Gnonto acquisto intelligente”

Afonso parla del mercato viola

Oggi al Pentasport è intervenuto l’agente di Mercato Afonso parlando di alcuni acquisti della Fiorentina: “Oulai è un centrocampista molto interessante, arrivato in un momento importante della carriera. Penso che in futuro lo rivenderanno al doppio rispetto a quanto lo hanno pagato oggi. Bisogna vedere però come si integrerà, il campionato italiano è sempre molto difficile. Gnonto è un acquisto intelligente, se sta bene potrebbe tornare anche in Nazionale”.