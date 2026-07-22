Oulai è già rientrato a Firenze: stamani allenamento a livello atletico con la squadra

Oulai ha già fatto rientro a Firenze

L’ultimo acquisto della Fiorentina Oulai è rientrato a Firenze. Dopo la complicata trattativa e la firma sul contratto infatti il giovane centrocampista era dovuto rientrare in Costa D’Avorio per completare i documenti per ottenere il visto. Stamani però il giovane era già a disposizione di Grosso al Viola Park e ha svolto la parte atletica con la squadra. Quasi impossibile vederlo in campo questa sera con il Gubbio, ma l’avventura di Oulai con la Fiorentina adesso è iniziata per davvero