Osservatori viola per Munas Dabbur talento israeliano

Tra i migliori giocatori dell'ultimo turno di campionato, per quanto riguarda le squadre impegnate attualmente in Europa League, la UEFA annovera anche il talento del Red Bull Salisburgo Dabbur. Autor...

Tra i migliori giocatori dell'ultimo turno di campionato, per quanto riguarda le squadre impegnate attualmente in Europa League, la UEFA annovera anche il talento del Red Bull Salisburgo Dabbur. Autore di una doppietta ieri contro lo Sturm Graz, l'attaccante classe '92 ha già raggiunto quota 22 reti e 7 assist in 37 gare stagionali. Un bottino importante che non è certo passato inosservato in chiave mercato. Dabbur sarebbe infatti stato osservato proprio allo Stadion Graz-Liebenau da alcuni emissari di Siviglia, Fiorentina, Lione e Benfica. Il nazionale israeliano, valutato circa 12 milioni di euro, al momento ha sul piatto diverse offerte dalla Cina, ma ha già fatto sapere al suo entourage di voler proseguire la propria carriera in Europa.

(TMW)