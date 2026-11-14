Orsi: "De Gea è lì perché deve portare punti in più. Quest'anno è lontano dai suoi standard"

L'ex portiere, intervenuto a Radio Bruno, ha analizzato il rendimento dello spagnolo

Il rendimento di David De Gea continua a far discutere. L'estremo difensore viola è finito sotto osservazione per alcuni errori commessi in questa prima parte di stagione, tra cui quello in occasione del gol di Bremer nella sfida contro la Juventus. A intervenire sul momento dello spagnolo è stato Nando Orsi, ex portiere, ai microfoni di Radio Bruno.

"Quando uno ha così tanta esperienza si tende a essere meno indulgenti con lui. De Gea è lì perché deve portare punti in più. E quest'anno lo sto vedendo lontano dai suoi standard.

Dare addosso ai portieri è semplice, ma sul gol di Bremer ha grandi responsabilità. Ha grandi riflessi, ma quando deve pensare perde un po' di smalto".