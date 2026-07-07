Orsato prende il posto di Rocchi: nominato nuovo designatore arbitrale per la serie A e B

Dopo il caso Rocchi, l'AIA ha nominato Orsato come designatore arbitrale

Daniele Orsato sarà il nuovo designatore arbitrale per i campionati di Serie A e Serie B. Dopo le dimissioni di Gianluca Rocchi, arrivate in seguito all’inchiesta che aveva coinvolto il mondo arbitrale a fine aprile, l’AIA ha scelto l’ex arbitro internazionale per guidare la Commissione Arbitri Nazionale A e B.

Per Orsato si tratta di un nuovo ruolo dopo una lunga carriera sui campi: il fischietto veneto, considerato tra gli arbitri italiani più importanti degli ultimi anni, metterà ora la propria esperienza a disposizione della gestione e della crescita della classe arbitrale italiana.