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Orsato ammette: era rigore per la Fiorentina contro il Pisa, fallo di Caracciolo su Pellegrino

Orsato ha fatto una revisione degli errori arbitrali di questo inizio di stagione

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 settembre 2026 16:08
Orsato ammette: era rigore per la Fiorentina contro il Pisa, fallo di Caracciolo su Pellegrino -
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Nel vertice con i club tenuto questa mattina, Orsato ha analizzato anche gli errori arbitrali commessi in questo inizio di stagione. Tra gli episodi ammessi, spicca quello a sfavore della Fiorentina, che già in diretta aveva lasciato molti dubbi.

Infatti, Orsato ha ammesso che il fallo di Caracciolo su Pellegrino era da sanzionare con un calcio di rigore.

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