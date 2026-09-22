Orsato ammette: era rigore per la Fiorentina contro il Pisa, fallo di Caracciolo su Pellegrino
Orsato ha fatto una revisione degli errori arbitrali di questo inizio di stagione
A cura di Redazione Labaroviola
22 settembre 2026 16:08
Nel vertice con i club tenuto questa mattina, Orsato ha analizzato anche gli errori arbitrali commessi in questo inizio di stagione. Tra gli episodi ammessi, spicca quello a sfavore della Fiorentina, che già in diretta aveva lasciato molti dubbi.
Infatti, Orsato ha ammesso che il fallo di Caracciolo su Pellegrino era da sanzionare con un calcio di rigore.