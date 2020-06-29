Oroscopo di Labaro del 29/06/2020: grande voglia di costruire per i Gemelli

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

L’ariete ha grande energia, state lottando sia in ambito sentimentale che professionale. Non rimandate decisioni o situazioni gravose.

TORO

Preoccupazioni a livello finanziario, evitate quindi spese azzardate. Chi aspetta una chiamata o una conferma entro luglio arriveranno novità.

Il segno del giorno: GEMELLI

Luna favorevole oggi. Entro fine luglio la combinazione dei pianeti può aiutare coloro che sono rimasti fermi troppo tempo sul lavoro. Amore? Grande voglia di costruire.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Riccardo Sottil. Nato il 3 giugno del 1999 a Torino, Sottil è del segno della Bilancia.

CANCRO

Avete vissuto giorni difficili. Al lavoro c’è ancora un po’ di confusione. In amore siete indecisi? È ora di decidere.

LEONE

La settimana parte discretamente. Dovete fare i conti con una questione di lavoro, dubbi e perplessità. Amore? Datevi da fare per i nuovi incontri.

VERGINE

Recuperate facilmente dalle difficoltà. Entro mercoledì avrete una risposta importante.

BILANCIA

Siete in un momento di confusione, giorni di scelte importanti. Marte è in opposizione siete nervosi, l’amore può aiutare, favorite le relazioni.

SCORPIONE

Saranno tre giorni molto interessanti, almeno fino a mercoledì fate ciò che vi piace. Luglio porterà forza, chi è fermo da tempo, ripartirà.

SAGITTARIO

Giovedì e venerdì giornate importanti. Siete ottimisti quindi non vi perderete d’animo. In amore avete accanto la persona giusta?

CAPRICORNO

Siete pieni di pensieri, avete vissuto mesi pesanti. Cercate di riorganizzare la vostra vita.

ACQUARIO

Armatevi di coraggio per affrontare numerosi cambiamenti. Accantonate tutto quello che vi fa vivere male.

PESCI

Mercoledì arriverà una buona notizia. Momento di transizione nel lavoro. L’amore è nella confusione.