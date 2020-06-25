Oroscopo di Labaro del 25/06/2020: oggi le stelle sono dalla parte della Vergine

L'Oroscopo di Labaroviola: ogni mattina online con il segno del giorno e il calciatore del giorno!

ARIETE

La Luna oggi è in un importante aspetto, in transito Marte nel vostro segno. Avete grande voglia di ribellione e di un pizzico di follia. Il limite? Il denaro, andateci cauti sotto questo punto di vista, siate prudenti negli affari. Se in amore non siete molto coinvolti entro sabato potrebbero esserci novità.

TORO

Parola del giorno? Riflettere accuratamente prima di dire cose che potrebbero avere delle brutte conseguenze. Siete nervosi ed agitati già da qualche giorno, avete dei piccoli tormenti. Siate prudenti!

GEMELLI

Non abbiate paura di agire oggi. La seconda parte del 2020 per voi sarà positiva. Vivete mesi alterni, o non ci sono sostanziose modifiche oppure in arrivo radicali novità.

CANCRO

Non siate diffidenti, pensate ad agosto, le cose gireranno per il meglio per coloro che hanno una storia in crisi o che vogliono conoscere nuove persone. Interessatevi di più agli incontri in questi giorni.

LEONE

La Luna è nel vostro segno, siete molto agitati e con questo desiderate allontanare persone che non vi rappresentano. Periodo di fatica, il consiglio è fare attenzione a livello economico. Da domenica migliorerà l'amore.

Il segno del giorno: VERGINE

Giornate importanti in arrivo, dovete muovervi in prima persona se volete raggiungere dei cambiamenti. Le stelle oggi sono dalla vostra parte. Con Saturno e Giove avete una marcia in più.

Il calciatore del giorno scelto da Labaroviola è: Marco Benassi. Nato l'8 settembre del 1994 a Modena, Benassi è del segno della Vergine.

BILANCIA

Preparatevi ad un incontro che potrebbe essere vissuto con importanza. Domenica di forti emozioni, salvagente per il vostro periodo agitato. Lavorativamente siete un po' tesi, anche gli studenti sotto pressione. Coraggio, amate!

SCORPIONE

Sono nate delle polemiche improvvise da martedì, avete malumore e siete nervosi. Ignorate le persone che vogliono solo vedervi arrabbiati. Se una storia si è chiusa, non pensateci più.

SAGITTARIO

Oggi è una giornata interessante per voi, potrebbero esserci delle dispute con il segno dello Scorpione. Le emozioni migliori arrivano sempre con persone forti come Ariete e Scorpione. Da domenica i giusti incontri.

CAPRICORNO

Siete sereni, venerdì e sabato giornate interessanti. Il consiglio è quello di darvi da fare, gli unici problemi potrebbero arrivare dai soldi e da spese improvvise.

ACQUARIO

Siete storditi, qualcosa in voi non va. Forse ci sono diverse problematiche da risolvere, dateci un taglio! Le stelle sono favorevoli, vi indicano dove dovete andare in amore.

PESCI

Siete un po' nervosi e malinconici. Proseguirà un momento di intolleranza e confusione fino al weekend. Le novità sono però dietro l'angolo.