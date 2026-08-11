Orlando promuove la Fiorentina: "Ambizione ed entusiasmo, può essere la sorpresa"

L’ex calciatore Massimo Orlando ha elogiato il lavoro svolto dalla Fiorentina, sottolineando la capacità della società di aver riportato entusiasmo e fiducia nell’ambiente viola

Ospite ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, Massimo Orlando si è soffermato sulla Fiorentina, analizzando l’imminente esordio stagionale e le possibilità della squadra viola nella corsa all’Europa. Queste le sue parole:

"C'è grande curiosità, è una Fiorentina ambiziosa. Sulla carta Paratici ha fatto un ottimo lavoro. E non è ancora finita. Sono arrivati giocatori tecnici, una squadra ribaltata rispetto alla scorsa stagione. C'è l'ambizione di avere una squadra competitiva ma anche molto tecnica. C'è grande aspettativa. E anche entusiasmo, ma non vogliono dirlo a voce alta i tifosi, scottati da quanto accaduto l'anno scorso".

Interpellato infine sulle possibilità della squadra viola di competere per un posto in Europa nella prossima stagione, Massimo Orlando si è così espresso:

"La sensazione è che abbiamo lavorato bene in tutti i settori. Il mercato poi non è finito, c'è la voglia di provare su Thorstvedt, che conosce bene Grosso. Se arriva anche Pellegrino... la Fiorentina ha un solo obiettivo, quindi credo possa essere una sorpresa. Ci sono squadre migliori ma con le coppe, se parte bene, può essere la sorpresa. L'anno scorso ebbe un calendario facile, invece poi non fu così. Quest'anno è diverso, ma forse è sempre meglio il big all'inizio che dopo, quando entrano in condizione. La Roma all'esordio sarà uno spettacolo. Grosso è uno ambizioso, Paratici ha lavorato bene. Se riescono a tenere anche Kean e torna quello di due anni fa, la Fiorentina va a Roma e se la gioca".