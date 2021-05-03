Orlando: "Le rinunce di De Zerbi e Gattuso non sarebbero un segnale positivo. Juric? Dovrebbe portare la mentalità del Verona"

Le parole di Massimo Orlando ai microfoni di Radio Toscana

Massimo Orlando, ex calciatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di Radio Toscana per commentare il pareggio ottenuto dai Viola contro il Bologna nell'ultima giornata di campionato. Ecco le sue parole:

"Non capisco il crollo della difesa della Fiorentina perché i giocatori, singolarmente, sono dei buoni giocatori. Io vedo disattenzione e paura, altrimenti non sono ammissibili determinati errori. Cosa può fare un allenatore di fronte a questi errori?"

RIBERY "Il francese potrebbe anche decidere di rimanere alla Fiorentina, ma va capito come perché lui è stato un grande campione, ma ora va verso i 39 anni e non si sa per quanto possa resistere ancora".

KOUAMÈ "Se un club offrisse quindici milioni lo cederei e punterei su un giocatore diverso per affiancare Vlahovic, sempre che lui resti alla Fiorentina".

ALLENATORE DEL FUTURO "Se come si dice ci sono state le rinunce di Gattuso e De Zerbi, queste non sarebbero un segnale positivo per la Fiorentina. Però se dovesse venire Juric, qualora portasse anche a Firenze la mentalità che ha dato al Verona, sarebbe l’allenatore giusto".

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