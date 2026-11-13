Orlando: "La Fiorentina non è pronta per giocare col 4-2-3-1. Non si può dubitare delle qualità di De Gea"

Il commento di Massimo Orlando sui temi caldi di casa Fiorentina raccolti ai microfoni di Toscana Tv

Ospite della puntata odierna di Casa Viola, Massimo Orlando ha parlati di vari temi di attualità di casa Fiorentina durante questa sosta per le nazionali.

Sulla crescita della squadra:

"Sono ottimista, ho visto un miglioramento. È chiaro che la fase difensiva sia un problema però abbiamo due esterni offensivi che funzionano. Njie è entrato nella testa e nel gioco come ci aspettavamo, Mastantuono è un grande giocatore. Vedo una squadra che piano piano riesce a tirare fuori quel talento che tutti si aspettano. Questa squadra non è pronta per giocare col 4-2-3-1, a centrocampo manca qualità e Mastantuono e Njie non sono pronti per difendere tutto il tempo. Ci sono delle cose da sistemare ma vedo che il talento sta venendo fuori. Il calendario ci può dare una mano per staccarti dalla zona pericolosa"

Sui problemi difensivi della Fiorentina:

"Dragusin lo considero un buonissimo giocatore e un potenziale leader. Sta sbagliando veramente tanto ma credo che possa diventare un punto di riferimento. Oggi non si insegna più come si marca e si guarda solo la palla. Negli anni novanta c'era gente che non ti faceva neanche saltare, sono insegnamenti che si sono persi.."

Su De Gea:

"Grande portiere e grande persona. Il portiere non può mai sbagliare, lui ha questo problema nelle uscite. Però finora ha fatto molto bene a Firenze, adesso il tifoso è arrabbiato con De Gea ma non bisogna dimenticare che il primo anno ci ha dato un sacco di punti. Nella seconda parte dello scorso anno ha fatto bene, non si può dargli addosso al punto di dubitare delle sue qualità"

Su Beto:

"Il movimento che ha fatto domenica contro la Juve è stato molto bello. Non è neanche facile giocare sempre uno spezzone ed entrare e provare ad incidere"

Sul calendario:

"Non ci sono discorsi, non ci sono scusanti. Non si può non ripartire bene, il calendario è super favorevole. Qui c'è la possibilità di svoltare la stagione altrimenti farai una stagione anonima"