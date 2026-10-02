Orlando: "Fagioli va coccolato, quest'estate lo voleva mezza Inghilterra. Sarà difficile trattenerlo"

L'ex viola ha parlato a TMW del centrocampista della Fiorentina, soffermandosi sul suo percorso di crescita e sul futuro

Massimo Orlando è intervenuto ai microfoni di TMW per parlare di Nicolò Fagioli, ripercorrendo le difficoltà iniziali vissute dal centrocampista a Firenze e sottolineando il valore mostrato nelle ultime settimane.

"Quando è arrivato a Firenze si vedeva ancora sul suo volto il peso delle vicende che aveva vissuto. Ha avuto bisogno di un po' di tempo, è un giocatore che va seguito e rassicurato, deve sentirsi un titolare e non vivere tutto come una competizione. Poi è emersa la qualità, perché il talento c'è ed è evidente. Fagioli è un giocatore che può stare tranquillamente in Nazionale. In estate era seguito da tantissime squadre inglesi, ma la Fiorentina ha deciso di tenerlo: il prossimo anno, però, penso sarà molto difficile riuscire a trattenerlo".