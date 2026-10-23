Orlando: "Dodò voleva andare via, ma è rimasto e va fatto giocare perché è il terzino migliore"

Intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Viola amore mio", l'ex centrocampista Massimo Orlando ha espresso la sua opinione sull'eventuale impiego di Dodô nel match di San Siro contro l'Inter.

"Dodô aveva espresso la volontà di partire, ma quando un giocatore resta in rosa è doveroso reintegrarlo e valorizzarlo. In una fase in cui i terzini stanno faticando, un profilo con le sue accelerazioni e i suoi inserimenti può rivelarsi prezioso. Penso che anche lui abbia necessita di ritrovare il campo e, viste le attuali difficoltà della squadra, io lo schiererei titolare. Affrontare l'Inter è un banco di prova duro, ma lui garantisce spensieratezza e capacità di attaccare la profondità."