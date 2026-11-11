Orlando: "De Gea sta diventando un problema per la Fiorentina: quest'anno ha dei punti sulla coscienza"

Orlando ha commentato il pareggio contro la Juventus e le prestazioni dei singoli

Massimo Orlando vede segnali incoraggianti nella Fiorentina dopo il pareggio per 2-2 contro la Juventus al Franchi. Intervenuto ai microfoni di Toscana TV, l'ex calciatore viola ha apprezzato soprattutto la reazione della squadra nella ripresa, soffermandosi sulle scelte di Paolo Vanoli e sulle prestazioni di alcuni protagonisti.

"Mi è piaciuto il secondo tempo della Fiorentina, che è entrata benissimo in campo, con coraggio. Vanoli ha avuto personalità nel modulo scelto e i cambi a gara in corso sono stati giusti.

La Fiorentina è in crescita e fa ben sperare per il prosieguo. Benissimo Mastantuono, che ha giocato a tutto campo con un agonismo incredibile. Bene anche Njie, che ha talento e forza e dovrebbe sfruttare ancora di più le sue doti nel dribbling: mi ricorda molto Leao.

Ho sempre difeso De Gea e lo difenderò, ma comincia a essere un problema quest'anno. Ha qualche punto sulla coscienza. Sulle uscite è problematico e questo è un difetto importante. Ha perso il passo sul gol di Bremer e si è visto chiaramente".