Ore decisive per il futuro di Kalinic: attesa in giornata l'offerta del Tianjin Quanjian

L'obiettivo dei cinesi è quello di ottenere uno sconto sul prezzo previsto dalla clausola rescissoria, ma la Fiorentina non ha intenzione di recedere

In quale direzione certo non è dato saperlo ma, quasi sicuramente, la giornata di oggi proporrà sviluppi importanti, se non addirittura decisivi, per quanto riguarda la permanenza, o meno, di Nikola Kalinic a Firenze. Secondo le indiscrezioni fornite da Sky Sport pare infatti che nel corso delle prossime ore dovrebbe arrivare la prima vera offerta ufficiale dei cinesi del Tianjin Quanjian alla Fiorentina. L'obiettivo principale del club cinese è quelle di ottenere un significativo sconto sul prezzo di 50 milioni previsto dalla clausola rescissoria, tuttavia la società viola non ha alcuna intenzione di recedere.