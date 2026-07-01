Ora è ufficiale: Viery è un nuovo calciatore della Fiorentina. Arriva a titolo definitivo dal Gremio

Viery è ufficialmente un nuovo calciatore della Fiorentina

Adesso è ufficiale: Viery è un nuovo giocatore della Fiorentina. Il club viola ha annunciato l'acquisto a titolo definitivo del difensore brasiliano dal Gremio. Di seguito il comunicato della società:

"ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Viery Fernandes Santos Lopes dal Gremio F.P.A. Il nuovo difensore viola, nato a Ubá (Brasile) il 2 gennaio 2005, nell'ultima stagione con la maglia del Gremio ha collezionato 27 presenze, realizzando anche 2 reti."